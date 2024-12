Com contrato até o meio de 2025, Coutinho mira títulos com o Vasco: "Almejar coisas grandes"

Em julho de 2024, o meia Phillipe Coutinho retornou ao Vasco por empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra. Com vínculo até junho de 2025, o jogador de 32 anos afirmou que almeja coisas grandes com o clube carioca, que quer brigar por títulos na próxima temporada.

"O clube almeja grandes coisas, os jogadores também. A gente vai ter tempo para se preparar e fazer um campeonato bom e buscar nossos objetivos. O Vasco quer brigar por coisas grandes, por títulos, por coisas importantes. Eu acho que essa é a mentalidade de todos os jogadores. Eu estou ali há seis meses e vejo isso no dia a dia, a entrega de todo mundo. Com certeza, a gente como um grupo vai almejar coisas grandes para o próximo ano", disse Coutinho, em entrevista à Vasco TV nesta segunda-feira.

O meia ainda avaliou a temporada do Vasco, semifinalista da Copa do Brasil. O Cruzmaltino também garantiu vaga na Sul-Americana 2025, após terminar o Campeonato Brasileiro na 10ª posição, com 50 pontos.