Vice-líder, Benfica cede empate ao AVS e perde sequência de vitórias no Campeonato Português

Neste domingo, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o AVS no Estádio Clube Desportivo das Aves, empatou por 1 a 1 e perdeu sua sequência de vitórias na competição. Zeki Amdouni foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Devenish igualou para os mandantes.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 32 pontos, na segunda colocação, mas teve encerrada sua sequência de oito vitórias no torneio. Caso vencesse, a equipe ficaria a apenas dois pontos de diferença para o líder Sporting, que possui um jogo a mais. Já o AVS alcançou os 12 somados, na 15ª posição.

O Benfica volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 14h (de Brasília), quando visita o Nacional, no Estádio Nacional do Jamor, pela oitava rodada (atrasada). No próximo sábado, às 15h, o Nacional visita o Boavista, no Estádio do Bessa Século XXI, pela 15ª rodada.