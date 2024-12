O Santos conversa com o Palmeiras para contratar Zé Rafael. O volante perdeu espaço no time de Abel Ferreira na reta final de 2024 e atrai o interesse do Peixe. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O jogador de 31 anos está na equipe paulista desde 2019. Ao todo, são 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).