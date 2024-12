Alvo do Santos, técnico Gustavo Quinteros ganha título do Campeonato Argentino pelo Vélez

Alvo do Santos, o técnico Gustavo Quinteros conquistou mais um título em sua carreira neste domingo. O treinador do Vélez Sarsfield comandou o time na vitória sobre o Huracán, por 2 a 0, no Estádio José Amalfitani, e garantiu o troféu do Campeonato Argentino de 2024.

O Vélez só dependia de suas próprias forças para ser campeão. O Talleres e o próprio Huracán também brigavam pelo título nacional, mas o triunfo dos comandados de Quinteros assegurou a liderança da tabela de classificação à equipe, com 51 pontos conquistados.

A tendência é que Gustavo Quinteros fale sobre o seu futuro em entrevista coletiva após a comemoração do título. O presidente do clube de Buenos Aires já manifestou o seu desejo de manter o treinador naturalizado boliviano, mas o Santos tem otimismo pelo acerto. O contrato do treinador vai até o final deste ano.