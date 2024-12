Brasileiros marcam para o Fulham, mas Liverpool evita derrota com um a menos em Anfield pelo Inglês

Apenas seis minutos depois, o lateral Andrew Robertson foi expulso. O jogador do Liverpool era o último homem e fez a falta em Wilson, que sairia no um contra um com o goleiro Alisson.

Na segunda etapa, com apenas dois minutos do segundo tempo, o Liverpool empatou. Mohamed Salah cruzou para Cody Gakpo, que de cabeça igualou o placar.

Apesar do forte empenho ofensivo do Liverpool, foi o Fulham quem marcou em Anfield. Aos 32 minutos, o brasileiro Rodrigo Muniz apareceu dentro da área para completar o cruzamento de Robinson e recolocou os visitantes na frente do placar.

De forma heroica, aos 40 minutos, Diogo Jota recebeu de Darwin Núñez, limpou a marcação e finalizou no contrapé do goleiro para empatar o jogo novamente.