Confira a programação do São Paulo para a pré-temporada de 2025 nos EUA

O São Paulo disputará dois jogos de pré-temporada nos EUA, participando do torneio chamado FC Series. O primeiro compromisso do Tricolor em solo norte-americano será no dia 15 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando. Já a segunda partida está marcada para o dia 19 de janeiro, às 17h (de Brasília), contra o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.

Vale lembrar que o Campeonato Paulista começará dia 15 de janeiro. O São Paulo não teria condições de entrar em campo nas duas primeiras rodadas do Estadual, marcadas justamente nos dias dos duelos com Cruzeiro e Flamengo. Por isso, a Federação Paulista de Futebol irá reagendar os compromissos do Tricolor e também do Santos, outra equipe que irá se preparar nos EUA.