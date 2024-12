Igor Jesus cita cansaço em eliminação do Botafogo no Intercontinental e lamenta: "Corpo não respondia"

Na tarde desta quarta-feira, o Botafogo perdeu para o Pachuca-MEX, por 3 a 0, e foi eliminado na estreia da Copa Intercontinental em Doha, no Catar. O Alvinegro carioca não conseguiu impor seu ritmo e deu adeus ao sonho do título.

Após a partida, o atacante Igor Jesus avaliou que o cansaço pesou ao Botafogo. O Glorioso jogou no domingo pelo Brasileirão e desembarcou no Catar na segunda-feira à noite. O elenco, então, realizou apenas um treino de olho no duelo.

"Fizemos o máximo que podíamos. Sabíamos o quanto ia ser difícil sair de um jogo como foi domingo e pegar um voo de 16 horas, e tem a questão do fuso também. A maioria dos jogadores não dormiu bem. Mas isso não é desculpa. É pegar esse tempo de férias e descansar a mente para que possamos voltar da melhor forma no próximo ano", analisou Igor Jesus em entrevista ao SporTV.