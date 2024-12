Com tento diante da Atalanta, Mbappé chega a 50 gols na Liga dos Campeões

Mesmo com muitas polêmicas em seu início de trajetória no Real Madrid, Kylian Mbappé segue quebrando recordes. Com o gol que abriu o caminho para a vitória contra a Atalanta nesta terça-feira, o atacante francês chegou a 50 gols em sua carreira na Liga dos Campeões.

Em suas primeiras aparições na Champions, com o Mônaco em 2016/2017, Mbappé marcou seis gols. Depois, em suas sete temporadas pelo Paris Saint-Germain, o atacante fez 42 tentos. Agora, pelo Real Madrid, Kylian possui outros dois gols.