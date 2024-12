Campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995 elogia Artur Jorge: "Revolucionando o nosso futebol"

Apesar do grande desempenho do Botafogo em 2024, Donizete ainda afirmou que a conquista do Campeonato Brasileiro de 1995 foi mais difícil que a atual.

"Em 1995, conseguimos o título com uma equipe parecida com a atual, mas a conquista foi ainda mais difícil. Tivemos concorrência mais pesada e menos apoios do que os jogadores de hoje, que têm estádio, que têm salário em dia, que têm tecnologia e profissionalismo ao seu serviço, nós não tínhamos nada disso, mas nos unimos e, com sacrifício, vencemos", completou.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Pachuca, em Doha. O duelo é válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental da Fifa.