Botafogo x Pachuca: curiosidades sobre o duelo pela Copa Intercontinental

Nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília), o Botafogo inicia sua busca pelo título da Copa Intercontinental contra o Pachuca, do México, no Estádio 974, em Doha, no Catar. Confira curiosidades sobre a partida.

O duelo é válido pelo Clássico das Américas da Fifa e pelas quartas de final da Copa Intercontinental. O vencedor enfrentará o Al Ahly, do Egito, na Copa Challenger, equivalente à semifinal do torneio. O Real Madrid já está garantido na grande final e espera a definição do adversário.

Participações anteriores