Aníbal Moreno se sobressai entre reforços de 2024 e termina ano como destaque do Palmeiras

Além dele, chegaram no início da temporada, os atacantes Bruno Rodrigues, e Lázaro, além do lateral esquerdo Caio Paulista. Depois deles, no meio do ano, o Alviverde definiu as chegadas de Mauricio, Felipe Anderson e Agustin Giay. Mas, nenhum deles teve processo semelhante ao de Moreno.

Aníbal Moreno foi constante em grande parte da temporada, mas oscilou na reta final do Campeonato Brasileiro. Após o último jogo do ano o técnico Abel Ferreira tentou justificar o "mau momento" nos últimos jogos do ano, citando a quantidade de jogos feita pelo atleta.

No Racing, da Argentina, Aníbal Moreno disputou 35 jogos, enquanto no Palmeiras ele fez 62, sendo 52 deles como titular. Além disso, marcou quatro gols e deu duas assistências.