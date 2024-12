Sem minutos no Real Madrid, Arda Guler desperta interesse do Bayer Leverkusen, aponta jornal

Sem minutos de jogo no Real Madrid, o meia turco Arda Guler, de apenas 19 anos, passou a despertar interesse de outros times europeus e o Bayer Leverkusen já entrou em contato com o jogador para entender a situação, segundo o jornal Sky Sports.

Contratado pelo Real Madrid vindo do Fenerbahce, da Turquia, em julho de 2023, Arda Guler disputou apenas 29 jogos nesse período. O meia marcou sete gols e deu uma assistência.

Segundo o jornal, o Bayer Leverkusen, que já tinha demonstrado interesse no jogador ainda no Fenerbahce, entrou em contato com o staff de Arda Guler e abriu as portas do clube, em caso de saída do clube espanhol. No entanto, a equipe alemã ainda não fez nenhum contato com o Real Madrid, que não tem interesse em liberar o jogador na próxima janela de transferências, em janeiro.