Santos projeta déficit de quase R$ 90 milhões em 2025 apesar de aumento nas receitas

Apesar disso, a gestão espera um superávit considerável, com projeção de aumentos expressivos nas receitas. Os que mais chamaram atenção do Conselho Fiscal foram "receitas de jogos" e "patrocínios". Estes valores não foram divulgados no relatório.

Já a "premiação" aponta diminuição em relação a 2024. Além disso, é previsto um aumento nas despesas administrativas com o Financeiro, devido ao crescimento nos valores de impostos, taxas e remuneração, e com a Gestão, impulsionado pelo aumento nas provisões para perdas.

O Conselho Fiscal recomendou, por unanimidade, a aprovação da proposta orçamentária de 2025 nos valores propostos pelo Comitê de Gestão.

Os conselheiros que estavam presencialmente aprovaram com 100% dos votos, já os que participaram de forma virtual aprovaram com 93%.