Procopio Cup encerra 1ª rodada no Sociedade Harmonia Tênis Clube, em São Paulo

Os tenistas Daniel Dutra Silva, João Schiessl, Pedro Sakamoto e João Lucas Reis estrearam com vitória na Procopio Cup, dando o primeiro passo rumo a uma vaga no Rio Open 2025. Os jogos da competição que homenageia o pioneiro do tênis no Brasil acontecem no Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo, na fase de grupos até sexta-feira, a partir das 18h (de Brasília). Já no sábado (semifinais) e domingo (finais), as partidas acontecem a partir das 12h. Todas os jogos terão transmissão no site www.rioopen.com.

No primeiro confronto do dia, o experiente Daniel Dutra Silva venceu o jovem de apenas 15 anos, Luis 'Guto' Miguel, em sets diretos, por duplo 6/0, e largou na frente no Grupo Fernando Gentil.

"Joguei super bem, principalmente nos primeiros games. O Guto é um garoto que joga super bem, super firme. Sabia que seria muito importante começar firme. Estreia é isso. Estou me sentindo bem, estou jogando bem no final da temporada, agora é manter o foco e a determinação", comentou Daniel Dutra Silva.