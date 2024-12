Lucas Moraes avalia temporada no Rally e luta pelo crescimento do esporte no Brasil: "Meu grande desejo"

Lucas Moraes luta por um maior reconhecimento e crescimento da categoria do rally off-road no Brasil. O piloto de 33 anos disse que um de seus maiores desejos é que o público do país possa acompanhar o esporte, mesmo que aos poucos.

"Sem dúvidas. Acho que esse é um trabalho que todos precisam... claro, precisa ter resultado acima de tudo, mas todos precisam fazer um pouquinho. Acho que vocês da imprensa tem feito um trabalho incrível, cobrindo um pouco mais, ajudando o esporte. Porque é um esporte tão fascinante. Acho que quando as pessoas experimentarem um pouco, é incrível como você pode gerar conteúdo, as imagens, as disputas", comentou.

Lucas ainda finalizou: "Espero que entregando bons resultados as pessoas possam acompanhar. Esse é meu grande desejo. Quando eu fiz terceiro no Dakar, na minha cabeça veio: 'Poxa, espero que isso ajude o esporte brasileiro e o rally a crescer'. É isso que eu tento levar a bandeira do Brasil em frente".