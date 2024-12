Ídolo do Palmeiras, Felipão se derrete por Estêvão e dá dica para Abel Ferreira: "Siga seu trabalho"

O atacante Estêvão não passa despercebido por ninguém no mundo da bola. O ex-técnico do Palmeiras, Felipão, se derreteu pelo atleta palmeirense e destacou algumas de suas características. A Cria da Academia terminou o ano de 2024 em destaque, recebendo diversos prêmios individuais. Felipão, ainda, avaliou o trabalho de Abel Ferreira.

De modo coletivo, Estêvão ficou sem o título do Brasileiro com o Palmeiras e perdeu sua última chance de conquistar o torneio nacional, disputando uma temporada completa pelo Verdão. Após o Mundial de Clubes de 2025, o jovem de 17 anos irá para o Chelsea.

"Sobre o Estêvão, tenho conversado com o Dorival sobre situações, amizades, somos amigos há muitos anos. Fui treinador do Dorival no Grêmio. Uma das coisas que me fala em off é que esse menino chama a atenção. Chama a atenção de quem trabalha na Seleção pela forma que se comporta como jogador e como pessoa. Só gostaríamos que ele continue fazendo o que faz no Palmeiras pelo Chelsea. Que ele continue assim, com ousadia, drible. Isso que eu notei", disse Felipão durante premiação do Bola de Prata, da ESPN.