Flamengo se interessa por JP Sampaio, mas Palmeiras confia em permanência de coordenador da base

O Flamengo tem na mira para compor a diretoria de futebol João Paulo Sampaio, atual coordenador da base do Palmeiras. O profissional comunicou o Verdão do interesse do time Rubro-Negro, mas a presidente Leila Pereira quer a permanência do funcionário.

A mandatária tem confiança na permanência de JP Sampaio. O profissional chegou ao Verdão em março de 2015. Sampaio tem estado à frente do projeto vitorioso da base do Verdão e foi responsável pela captação de jogadores como Endrick, Luis Guilherme, Estêvão e outros que ainda seguem no clube.

A informação do interesse do Flamengo em JP Sampaio foi publicada inicialmente pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva.