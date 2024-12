Com gol no fim, Bayer Leverkusen vence a Inter de Milão e assume vice-liderança da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, o Bayer Leverkusen venceu a Inter de Milão, por 1 a 0, pela sexta rodada da Liga dos Campeões, na BayArena, na Alemanha. Os mandantes buscaram mais o gol durante a partida e conseguiram o tento no final do segundo tempo, com Mukiele.

Com a vitória, o Leverkusen assume o lugar da Inter de Milão na vice-liderança da tabela geral, com 13 pontos. Já os Nerazzurri, ao perderem a primeira na Champions, ficam com a mesma pontuação e caem para quarto lugar.

O Leverkusen volta a campo pelo Campeonato Alemão, no sábado, às 11h30 (de Brasília), quando enfrenta o Augsburg, fora de casa. Já a Inter de Milão visita a Lazio, na segunda-feira, às 16h45, pelo Campeonato Italiano.