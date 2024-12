25ª edição do Futebol de Pilotos reúne atletas e crianças de projetos sociais no Pacaembu

Nesta terça-feira, a Arena Mercado Livre Pacaembu recebeu a 25ª edição do Futebol dos Pilotos, um evento beneficente em prol dos trabalhos assistenciais das entidades Legião da Boa Vontade (LBV) e CAJEC. As instituições atendem crianças portadoras de câncer e também amputadas.

As partidas beneficentes contaram com as presenças de diversos pilotos, principalmente da Stock Car. Nomes como Felipe Massa, Caio Ribeiro, Lucas di Grassi, Rafael Suzuki e Caio Collet estiveram no Pacaembu e fizeram a alegria das crianças atendidas pelas organizações sociais. Os pequenos também receberam presentes de Natal e brindes.

"Muito legal a V10 organizar esse evento uma vez por ano, chamar as crianças para entregar um presente de final de ano para eles. Crianças que realmente vivem em uma situação difícil, né. Acho que é importante a gente entregar uma alegria para eles, e também fazer eles darem muita risada com os pilotos jogando futebol juntos, porque acontece de tudo aqui", declarou Massa em entrevista à Gazeta Esportiva.