Análise: Corinthians não toma conhecimento do Grêmio e termina o Brasileiro com chave de ouro

Por Iúri Medeiros

O Corinthians não tomou conhecimento do Grêmio em Porto Alegre. Os comandados de Ramón Díaz colocaram em prática o que vem sendo o padrão do time e não tiveram problemas para superar um fragilizado adversário no último domingo.

Como é habitual, o Timão mostrou muita tranquilidade para trocar passes, com aproximações a todo momento. Para melhorar, o Grêmio se mostrou uma equipe desorganizada defensivamente e cedeu espaços valiosos, especialmente atrás da linha de meio-campo, onde circulam nomes como Memphis Depay e Yuri Alberto.