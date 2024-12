Alan Franco minimiza chance de Luciano deixar o São Paulo: "Vai ficar"

Alan Franco procurou tranquilizar os torcedores temerosos quanto à possibilidade de Luciano deixar o São Paulo na próxima janela de transferências. Depois de o camisa 10 deixar em aberto seu futuro no Tricolor, o zagueiro argentino não titubeou ao ser questionado sobre o destino de seu companheiro de equipe.

"A gente vai ficar, a gente vai ficar", respondeu Alan Franco à Gazeta Esportiva com um sorriso no rosto nesta segunda-feira.

Luciano está na mira do futebol árabe após mais uma temporada de destaque no São Paulo. O jogador foi o artilheiro de sua equipe em 2024, com 18 gols, e brigou até as rodadas finais do Brasileirão pela artilharia do torneio.