Técnico do São Paulo explica o que é preciso para William Gomes jogar mais

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, explicou o que falta para William Gomes passar a jogar com mais regularidade. O jovem, autor do gol da equipe na derrota deste domingo, por 2 a 1, para o Botafogo, é considerado uma joia de Cotia, passou a ser relacionado com mais regularidade para os jogos do time profissional nesta temporada, mas ainda não conseguiu se consolidar como uma das primeiras opções do comandante argentino.

"Nessa situação pontual dos jovens, neste caso o William Gomes, creio que a responsabilidade do jogador e do treinador é 50/50. Ele tem que treinar bem, melhorar em alguns aspectos. Ele tem o vínculo com o gol importante, marcou três gols [na temporada], isso é um bom dado", comentou Zubeldía sobre o William Gomes.

Apesar da satisfação do treinador são-paulino em relação ao desempenho ofensivo do atacante, William Gomes ainda precisa evoluir em outros aspectos do jogo para figurar entre os 11 titulares com mais regularidade.