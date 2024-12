Ex-São Paulo, André Jardine mira terceira final consecutiva pelo América-MEX

O técnico André Jardine está a uma vitória de garantir sua terceira final consecutiva na Liga MX e de se aproximar do tricampeonato mexicano, um feito conquistado pelo América apenas uma vez, há 39 anos. Na noite deste domingo, às 22h (de Brasília) o clube enfrentará o Cruz Azul, seu principal rival, precisando vencer após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo.

Devido à reforma do Estádio Azteca para a Copa do Mundo, a partida será novamente no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, onde as duas equipes têm jogado. O técnico brasileiro, que conta com passagem pelo São Paulo, se mostrou confiante para o duelo.

"Quando chegamos ao América, sonhávamos com grandes jogos e fazer uma equipe de época, e creio que conseguimos. Isso aumenta nossa responsabilidade, porque naturalmente passamos a ser o time a ser batido. Respeitamos muito o Cruz Azul, sabemos que a temporada deles é especial, mas temos aqui jogadores acostumados a grandes momentos e decisões. Vai ser um grande jogo", falou.