Artur Jorge rasga elogios ao elenco do Botafogo e diz que falta de ego foi trunfo para conquistas

O técnico Artur Jorge procurou dividir a responsabilidade pelo vitorioso ano do Botafogo após a conquista do Campeonato Brasileiro, neste domingo, ao vencer o São Paulo por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Passada a partida, o comandante do Glorioso rasgou elogios ao seu elenco e comentou sobre as razões para a temporada fora da curva do Botafogo em 2024, superando o trauma da perda do título brasileiro no ano anterior para o Palmeiras.

"O desgaste é muito. Eu vinha de oito meses de trabalho no Braga, agora diretamente no projeto Botafogo. Estamos eu e minha comissão técnica, isso não se faz com um homem só, isso se faz em conjunto. Além da qualidade futebolística, o que mais destaca é a qualidade humana de cada um deles. Tenho jogadores que jogaram pouco, outros que jogaram mais, alguns que possam ter sentido algum tipo de injustiça durante a temporada, mas nunca tive problema com nenhum jogador", disse Artur Jorge.