Rodrygo sente desconforto e vira desfalque de última hora do Real Madrid

Rodrygo, Gonzalo y Chema, bajas de última hora en la convocatoria.#GironaRealMadrid

O brasileiro, agora, é mais um problema para Carlo Ancelotti, que já não pode contar com Vinicius Júnior, Éder Militão, Camavinga, Alaba e Carvajal devido à lesões.

Rodrygo enfrenta sua terceira contusão muscular quase consecutiva. Por causa dos problemas físicos, o atacante ficou de fora do clássico contra o Barcelona, além de não poder atuar contra o Leganés e o Liverpool. Ele esteve presente nos últimos dois jogos da equipe.

O Real Madrid também informou que, além de Rodrygo, o meia Chema e o atacante Gonzalo também precisaram ser cortados da lista. O clube não deu mais detalhes dos atletas.

Real Madrid e Girona se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Montilivi. Atualmente, o time comandado por Carlo Ancelotti é o segundo colocado da competição, com 33 pontos conquistados.