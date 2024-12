Presidente do Botafogo leva taça da Libertadores a Manga, ídolo alvinegro

Neste sábado, o Botafogo prestou uma homenagem a um de seus maiores ídolos. O presidente do clube alvinegro, Durcesio Mello, visitou o ex-goleiro Manga, maior vencedor da história do Glorioso, e o mostrou a taça da Libertadores, conquistada no último domingo.

"Muito contente de receber o presidente e o Botafogo aqui na minha residência. Muito contente, ainda mais agora que fomos campeões da Libertadores da América. Essa rede maravilhosa do Botafogo tem um coração maravilhoso, torcendo para o Botafogo na derrota e no empate. De qualquer maneira nós fomos campeões e ganhando as partidas mais difíceis. Parabéns ao treinador e à toda equipe do Botafogo, que está jogando simples os 90 minutos. Estou muito contente de ver o presidente pela primeira vez na minha vida, cara a cara. Um grande abraço para todos e saudações para a torcida do Botafogo", disse Manga, em vídeo publicado pelo time carioca.