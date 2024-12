Lando Norris aparece no fim e conquista pole position do GP de Abu Dhabi

Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third ??#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jCHwf2RYUq

? Formula 1 (@F1) December 7, 2024

Parceiro de Norris na McLaren, Oscar Piastri veio na sequência e largará em segundo lugar no GP. Carlos Sainz, da Ferrari, Nico Hulkenberg, da Haas, e Max Verstappen, da Red Bull, fecharam os cinco melhores.

Uma das grandes decepções da prova foi o hexacampeão mundial Lewis Hamilton. No Q1, o piloto terminou na 18ª posição e ficou fora do Q2 em sua última prova na Mercedes.

Quem também fez uma qualificatória abaixo foi Charles Leclerc, da Ferrari, que acabou sendo eliminado no Q2. Por ter recebido uma punição no primeiro treino livre, ele largará em último lugar, o que pode lhe atrapalhar na disputa pelo vice-campeonato mundial.

No Q1, Charles Leclerc foi o mais rápido e fez uma volta de 1min23s302. Por outro lado, Alexander Albons, da Williams, Guanyu Zhou, da Sauber, Lewis Hamilton, da Mercedes, Franco Colapinto, da Williams, e Jack Doohan, da Alpine, tiveram os piores tempos e acabaram eliminados.