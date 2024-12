Flamengo x Vitória: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro em 2024 e com a vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo fará seu último jogo oficial do ano na tarde deste domingo, no Maracanã. O duelo da 38ª e última rodada do Brasileirão será contra o Vitória, e a bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Sem possibilidades de ganhar ou perder posições na tabela, o confronto do Rubro-Negro ganhou em importância porque marcará a última partida de Gabigol com o manto sagrado. O artilheiro encerrará um ciclo de seis anos no clube, onde conquistou 13 títulos e marcou 160 gols. Além do artilheiro, o zagueiro David Luiz também poderá estar dando adeus à torcida. Aos 37 anos, o atleta tem contrato até 31 de dezembro e não há notícias de movimentações para renová-lo.