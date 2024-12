Flaco e Rony oscilam, e Abel Ferreira sofre para encontrar camisa 9 ideal no Palmeiras

Flaco López e Rony, os centroavantes do Palmeiras, não vivem sua melhor fase em 2024. A dupla tem convivido com oscilações que geraram dúvidas na cabeça de Abel Ferreira nesta reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

O argentino foi titular ao longo de grande parte da temporada. Ele iniciou 42 das 66 partidas disputadas pelo Verdão em 2024. No entanto, virou alvo de críticas da torcida por desperdiçar chances em jogos decisivos e virou banco.

Então, Rony viu o caminho livre para retomar a sua titularidade no comando de ataque do Palmeiras. O jogador, que vive um ano bem abaixo do habitual, ganhou chance de Abel e foi titular por quatro jogos seguidos do time. Contudo, ele não aproveitou a oportunidade.