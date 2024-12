Atlético-MG x Athletico-PR: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Atlético-MG e Athletico-PR iniciaram o Campeonato Brasileiro pensando grande. Mas, chegam nesta última rodada travando um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os dois times se enfrentam neste domingo, às 16h(de Brasília), em uma Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), ainda sem a presença de público por conta dos incidentes na final da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR: o duelo terá transmsissão do Premiere, canal por assinatura.

O Galo, que vem de uma semana péssima por ter perdido a final da Copa Libertadores para o Botafogo e o duelo de meio de semana para o Vasco por 2 a 0. Com 44 pontos, joga por um empate para escapar. O Furacão, que esboçava uma reação, foi surpreendido com uma derrota em casa para o Bragantino por 2 a 1 e estacionou nos 42 pontos. Tem que ganhar o jogo. Se tropeçar vai precisar de um tropeço do Bragantino, que recebe o Criciúma no interior paulista e abre a zona de rebaixamento com 41 pontos.