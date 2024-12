Artur Jorge garante Botafogo preparado para duelo contra o São Paulo: "Não será um jogo fácil"

O Botafogo está a um empate de ser campeão brasileiro pela primeira vez desde 1995. Antes do último treino da equipe no Brasil em 2024, Artur Jorge comentou sobre a preparação para o jogo contra o São Paulo, neste domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão. O técnico não vê facilidade no confronto, deixando os jogadores prontos para diferentes cenários.

"Nós temos que ter equilíbrio para saber que este não será um jogo fácil. A verdade é que nós temos que estar preparados para aquilo que o jogo nos possa dar. Este será nosso último treino da temporada no Brasil e vamos fazer aqui no Nilton Santos para que amanhã possamos estar 200% aptos para conseguir o resultado que queremos e vencer este título", afirmou o comandante, em entrevista a Botafogo TV.