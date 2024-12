Ao lado de polonesa, Pigossi conquista seu maior título de duplas no WTA de Florianópolis

A final foi disputada em quadra coberta, devido à chuva, e Pigossi e Chwalinska demonstraram grande resiliência e técnica. Elas abriram vantagem no primeiro set com um tie-break decisivo, e no segundo set, mostraram domínio absoluto, confirmando todos os saques e aproveitando as oportunidades de quebra para garantir a vitória e o tão aguardado título.

Com a vitória em Florianópolis, Pigossi subiu do 165º para o 131º lugar no ranking de duplas, ficando muito próxima de seu recorde pessoal de 125ª posição. Já Chwalinska, de 23 anos, comemorou seu segundo título consecutivo em duplas, após vencer em Buenos Aires.