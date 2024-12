Para 2025, Corinthians traça metas esportivas modestas e espera superávit de R$ 34 milhões; confira

A diretoria do Corinthians já estabeleceu algumas metas para a temporada de 2025. Segundo documento que será analisado pelo Conselho Deliberativo no próximo dia 9 (segunda-feira), o clube traçou objetivos esportivos modestos e espera um superávit de R$ 34 milhões.

O clube fez sua projeção orçamentária para a próxima temporada contando com os seguintes resultados: semifinal do Campeonato Paulistas, quartas de final da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores e oitava posição do Campeonato Brasileiro.

É comum os clubes não projetarem conquistas de títulos em balanços financeiros, para não correrem o risco de faturar menos do que o orçado em premiações.