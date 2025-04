Grêmio x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Do lado do Grêmio, após três meses de trabalho, o técnico Gustavo Quinteros não conseguiu dar à equipe um padrão de jogo. O time está irregular e a torcida está perdendo a paciência. Nem o sucesso na Sul-Americana, com duas vitórias em dois jogos, está sendo suficiente para acalmar os ânimos dos gremistas.

No Brasileirão, depois de uma vitória em casa sobre o Atlético Mineiro, o time caiu diante do Ceará na última rodada, no Castelão. Assim, o Grêmio aparece na 10ª posição na tabela com três pontos, uma a menos que o Rubro-Negro.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO-RS x FLAMENGO-RJ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 13 de abril de 2025