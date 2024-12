Flick não vê problema em ausência do Barcelona no Mundial de 2025: "Bom para os jogadores descansarem"

?? HANSI FLICK: "Betis is a good team with experienced players. They always press up high and we will have to stay vigilant." #BetisBarça pic.twitter.com/Y4PCya7zGk

? FC Barcelona (@FCBarcelona) December 6, 2024

Em setembro de 2024, uma polêmica sobre o aumento de jogos no calendário surgiu após Rodri, meio-campista do Manchester City, afirmar que os jogadores estavam perto de fazer uma greve. Com a criação do Mundial neste novo formato, alguns atletas podem ficar até três temporadas sem férias, caso tenham disputado a Copa América ou a Eurocopa e sejam convocados para a Copa do Mundo de 2026 por suas seleções.

O técnico do Barcelona, então, acredita que tal descanso para seus jogadores seja bom para terem uma preparação melhor para a temporada 2025/2026. O Barça não participará do Mundial de 2025 por não ser o segundo clube espanhol melhor colocado no ranking da Uefa. Apenas duas equipes de cada país podem disputar o torneio. O Real Madrid, por ter sido campeão da Liga dos Campeões, ocupa uma vaga. A segunda foi para o Atlético de Madrid, acima dos catalães no ranking.

Na liderança de LaLiga, com 37 pontos, o Barcelona teve boa primeira metade de temporada com Hansi Flick. São 21 partidas, com 16 vitórias, um empate e quatro derrotas. O clube volta a campo neste sábado, às 12h15 (de Brasília), contra o Real Betis.