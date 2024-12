Dois brasileiros são indicados ao prêmio de melhor jogador de novembro no Campeonato Inglês

These eight players lit up the Premier League in November ?

Por outro lado, João Pedro, que voltou de lesão em novembro, disputou três jogos e participou diretamente de quatro gols. O atacante marcou e deu assistência, depois de sair do banco, na vitória do Brigthon sobre o Manchester City (2 a 1) e repetiu a dose no triunfo diante do Bournemouth (2 a 1). O jogador só passou em branco no empate com o Southampton (1 a 1).

A dupla brasileira concorre ao prêmio de melhor jogador de novembro com Bruno Fernandes (Manchester United), Ryan Gravenberch (Liverpool), Martin Odegaard (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool) e Yoane Wissa (Brentford).