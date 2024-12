Copinha feminina: confira a tabela completa das quartas de final

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na noite desta quinta-feira a tabela das quartas de final da Copinha feminina. A fase eliminatória do torneio irá começar no sábado à noite, com o clássico entre Corinthians e Santos, às 20 horas, no estádio do Canindé.

No domingo, estão programados outros três confrontos. Às 11 horas, o Flamengo enfrenta a Ferroviária, no estádio do Ibrachina. Mais tarde, às 18 horas, o Internacional enfrenta o Botafogo, no CERET.

Por fim, o clássico dos tricolores para definir a última vaga na semifinal. O São Paulo joga contra o Fluminense às 20h40, também no campo do CERET.