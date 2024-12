Capitão do Bahia, Everton Ribeiro destaca "sonho" por vaga na Libertadores e afirma: "Pressão boa"

"Sem dúvidas. Vamos com toda a nossa energia, com toda a nossa vontade, focados para fazermos um grande jogo. Sabemos que deixamos a desejar e a torcida está triste, chateada conosco. Também temos esse sentimento. Mas esse é o último jogo, o último esforço, para trazer essa alegria, a vibração que eles sempre têm vai nos ajudar muito. Estamos preparados, treinamos forte esses dias e agora é foco total. Pressão o tempo todo e buscar o resultado", comentou.

Por fim, Everton Ribeiro ainda avaliou rapidamente sua primeira temporada no Bahia. O capitão entendeu que teve momentos de altos e baixos e ressaltou o foco no último objetivo do time no ano: a vaga na Pré-Libertadores.

"É difícil a gente falar assim, eu falar de mim mesmo. Mas acredito que é uma primeira temporada, conhecendo novos companheiros. Tive momentos de muita felicidade, pude fazer gols, dar assistências, fazer grandes partidas. E altos e baixos também. Jogos em que não consegui render o meu melhor, mas como eu falei, temos essa chance de fechar bem o ano, de fazer história, e estou focado nisso para fazer uma grande partida junto dos meus companheiros".

O Bahia ocupa a oitava colocação na Série A, com 50 pontos conquistados. O Tricolor baiano, assim, precisa vencer o já rebaixado Dragão para garantir a classificação à fase preliminar do torneio continental. Em caso de empate ou derrota, a equipe torce por um tropeço do Cruzeiro, que pega o Juventude no Alfredo Jaconi.