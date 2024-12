Vanderlan destaca resiliência do Palmeiras e celebra chance como titular após oito jogos

O lateral-esquerdo Vanderlan foi titular no Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na quarta-feira, pela 37ª rodada do Brasileirão. O atleta voltou a ter chance entre os onze iniciais depois de oito jogos. Ele celebrou a oportunidade e destacou a resiliência da equipe no Mineirão.

"A gente se prepara no dia a dia sempre forte para, quando chegar a oportunidade, conseguir corresponder bem dentro do campo. Graças a Deus, consegui fazer mais uma boa partida. Sobre o desempenho coletivo da equipe, foi uma partida que criamos muito. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol primeiro, tomamos o gol, mas fomos resilientes e conseguimos a virada mais uma vez", disse.

Em julho, Piquerez lesionou-se e abriu uma vaga na lateral-esquerda. Caio Paulista ganhou a disputa e ficou com a vaga. O camisa 16 vinha de nove jogos consecutivos como titular, mas vinha com rendimento baixo. Diante da Raposa, Abel decidiu fazer alteração na posição e deu chance a Vanderlan.