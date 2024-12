Técnico do Liverpool elogia Salah e espera renovação do egípcio: "Está em um lugar incrível"

O futuro de Mohamed Salah segue uma incógnita no Liverpool. Chegando na reta final de contrato com o clube inglês, o craque egípcio ainda não sabe se renovará com a equipe onde está desde 2017. No entanto, se depender do técnico Arne Slot, o jogador de 32 anos não tem motivos para sair, já que conta com um bom elenco de apoio.

"É difícil prever o futuro, mas o Salah está em um lugar incrível com uma equipe muito boa e que lhe dá oportunidades, e ele é capaz de fazer coisas especiais. Ele não estava tendo seu melhor jogo no início, mas depois fez coisas que nem todos os jogadores conseguem fazer", afirmou o treinador do Liverpool após o empate em 3 a 3 contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês.