Líder, Sporting é superado pelo Moreirense e pode ver Porto colar nesta rodada do Português

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Português, o líder Sporting visitou o Moreirense no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, perdeu por 2 a 1, sua segunda derrota consecutiva no torneio, e pode ver o Porto colar. Gyokeres balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Dinis Pinto e Guilherme Schettine marcaram para os mandantes.

Com o revés, o Sporting permaneceu com 33 pontos, ainda na primeira colocação, mas pode ver seu rival e vice-líder Porto, que soma 30 e enfrenta o Estrela Amadora, colar ainda nesta rodada. Esta é a segunda derrota seguida da equipe, que havia perdido por 1 a 0 para o Santa Clara na última rodada. Já o Moreirense chegou às 20 unidades, agora na sétima posição.

O Sporting volta aos gramados na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília) quando visita o Club Brugge, pela sexta rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. No sábado (14/12), às 15h, o Moreirense visita o Nacional, pela 14ª rodada do Campeonato Português.