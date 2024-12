Hugo e Talles Magno festejam classificação do Corinthians à Libertadores 2025

O Corinthians está classificado para a Libertadores de 2025. O Timão já estava com a vaga encaminhada na fase prévia da competição continental após a vitória sobre o Bahia na última terça-feira, mas teve a classificação confirmada nesta quarta, depois da derrota do Cruzeiro para o Palmeiras.

A classificação do Alvinegro paulista para a Pré-Libertadores foi muito celebrada não só pelo clube, mas também pelos jogadores. O goleiro Hugo Souza e o atacante Talles Magno foram dois que festejaram e muito a vaga do Corinthians no torneio.

Em publicação feita com a ferramenta colaborativa do Instagram, ambos publicaram fotos e vídeos enquanto assistiam ao jogo do Cruzeiro. Depois, postaram um vídeo em que se abraçaram e se emocionaram com a classificação, celebrando juntos a vaga do Timão.