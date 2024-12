Fluminense ganha do Cuiabá, mas segue com risco de queda à Série B

O Fluminense fez o dever de casa e venceu o Cuiabá na noite desta quinta-feira, no complemento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ainda não está livre do rebaixamento. No Maracanã, o Tricolor triunfou por 1 a 0, com gol anotado por Serna, no segundo tempo.

As vitórias de Fluminense e Bragantino na rodada deixaram a equipe carioca na 15ª posição, com 43 pontos, seguido por Athletico-PR (42) e Red Bull Bragantino 41. Uma destas três equipes, além do Atlético-MG (44), será rebaixada na última rodada.

Um empate diante do Palmeiras no próximo domingo, no Allianz Parque, será suficiente para o Flu escapar da degola.