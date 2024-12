Corinthians vai do Z4 ao G8 em oito rodadas e lidera estatísticas do Brasileirão no período

O Corinthians vive uma fase espetacular no Campeonato Brasileiro. O time atravessa uma sequência de oito triunfos consecutivos no torneio e foi do inferno ao céu em oito rodadas.

O Timão iniciou a 30ª rodada do Brasileirão na 18ª posição e com apenas sete triunfos. Porém, de lá para cá, o clube do Parque São Jorge ganhou as oito partidas que disputou e pulou para a zona de classificação à Pré-Libertadores de 2025.

Ao longo deste período positivo, que teve início em outubro, o Corinthians lidera estatísticas da Série A. A equipe é a primeira em aproveitamento (92,6%), em número de vitórias (oito), em menos derrotas (zero), em gols marcados na competição (24), em saldo de gols (15) e em pontaria na finalização (48%). Os dados são do Sofascore.