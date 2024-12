Claúdio Tencati não esconde frustração por derrota em casa e pede desculpas ao torcedor

Em caso de vitória do Fluminense contra o Cuiabá nesta quinta, o Criciúma estará matematicamente rebaixado à Série B. Porém, Tencati disse acreditar nos "deuses do futebol" para que o Tigre chegue na última rodada com chances de permanência.

"A gente tem esse sentimento de frustração, mas se os deuses do futebol contribuírem com a gente, os dois (adversários diretos) perdem amanhã também, e nós estamos vivos até a última rodada e vamos para um confronto direto (contra o Bragantino). E se tiver que ser fora de casa, vou lembrar que o acesso nosso para a Série B foi fora de casa, dependendo de outros resultados. Se tiver que ser assim, vai ser assim", finalizou Tencati.

Com 38 pontos em 37 jogos, o Criciúma é o 17º colocado do Brasileirão. Na última rodada, a equipe catarinense enfrentará o RB Bragantino, neste momento na 18ª posição. A partida é neste domingo, em Bragança Paulista, às 16h (de Brasília).