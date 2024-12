Botafogo venceu todos os jogos contra times do G-4 do Brasileirão

A fase do Botafogo tem sido especial. Nesta quarta, o Glorioso bateu o Internacional por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, pelo Brasileirão. Mesmo contra um adversário do G-4, o Fogão foi resiliente até o fim e venceu os gaúchos, podendo apenas empatar na última rodada para assegurar o título do Campeonato Brasileiro.

Um dos trunfos do Botafogo nesta edição do torneio foram os jogos contra adversários do G-4. Atualmente, este seleto grupo é composto por Palmeiras, Flamengo e Internacional. Foram seis confrontos contra estes rivais e o Fogão teve 100% de aproveitamento.