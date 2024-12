Às vésperas de despedida da Mercedes, Hamilton se diz orgulhoso por trajetória: "Ano muito emotivo"

"Vou lembrar dos sorrisos, quando tivemos sucesso. Acho que são esses momentos. Eu me lembro de um engenheiro em particular que estava em lágrimas quando ganhamos uma corrida no início de 2014 e subimos ao pódio. São esses momentos que levarei comigo, todas as boas partes - como Silverstone neste ano", complementou.

Lewis Hamilton deixou claro que levará consigo boas memórias e agradeceu a todos pelos anos de parceria. Ao todo, foram 12 temporadas e 246 GPs, além de seis títulos mundiais.