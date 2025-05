João Fonseca erra demais, cai no Masters de Roma e acumula 3ª derrota seguida

Longe de repetir as grandes atuações do início do ano, João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Roma logo em sua estreia, nesta quinta-feira. O tenista de 18 anos foi superado pelo húngaro Fabian Marozsan, 61º do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Trata-se da primeira vez na temporada em que o carioca acumula três derrotas consecutivas no circuito. O número 65 do mundo vinha de eliminações no Masters de Madri, na segunda rodada, para o então favorito Tommy Paul; e para o modesto holandês Jesper de Jong, logo na estreia no Challenger de Estoril, torneio de menor porte, disputado em Portugal, na semana passada.

Irregular desde o início do jogo, Fonseca sucumbiu aos erros não forçados ao longo dos dois sets. Foram 38, contra 27 do rival da Hungria. Além disso, não conseguiu ser tão efetivo com seu estilo agressivo: anotou 18 bolas vencedoras, uma a menos que Marozsan.