Abel vê Brasileirão "praticamente definido", mas não tira Palmeiras da briga: "Vamos lutar até o fim"

O Palmeiras venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Com o resultado, a definição do Campeonato Brasileiro ficou para a última rodada. O tom do técnico Abel Ferreira, após a partida, porém, não foi de muito otimismo, mas garantiu que sua equipe vai "lutar até o fim".

A equipe palmeirense saiu atrás no placar, com gol de Matheus Pereira, no segundo tempo. O Verdão, porém, podia ter saído na frente ainda no primeiro tempo, com as diversas chances que criou. O goleiro Cássio foi destaque do time mineiro ao fazer grandes defesas. Mauricio e Estêvão anotaram os tentos que deram a vitória ao Palmeiras.

"A responsabilidade do treinador é levar a equipe em condições até a zona do gol e depois a criatividade e qualidade dos jogadores, acerto e calma de meter a bola. Quando falamos o que é jogar bem ou mal, é fazer dois arremates e ganhar o jogo. Hoje poderíamos ter chegado ao final da primeira parte com o jogo resolvido. Mas nossa equipe, mesmo com tudo isso, joga um bom futebol, nunca desiste, cria oportunidade uma atrás da outra, nem sempre faz o que produz, é verdade. Um orgulho tremendo desses jogadores pelo que tem sido as vicissitudes desse ano. Nos jogos decisivos, sempre os mesmos árbitros. Vamos continuar lutando até o fim", disse Abel.