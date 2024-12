Volante do Grêmio, Villasanti vê "resultado justo" após empate contra o Vitória no Brasileirão

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio cedeu o empate em 1 a 1 ao Vitória, no Barradão, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho abriu o placar com João Pedro, mas viu Alerrandro deixar tudo igual no segundo tempo.

Após a partida, o volante Villasanti avaliou o resultado e viu o empate como "justo", muito por conta do que as duas equipes mostraram. Na visão do paraguaio, o Grêmio foi superior na primeira etapa, mas o Vitória igualou o ritmo no segundo tempo.

"Sabíamos que o jogo aqui seria difícil, foi muito difícil. A torcida deles é maravilhosa. Fizemos um bom primeiro tempo, mas acho que no segundo tempo a pressão que eles fizeram forçou o empate. Acho que foi um resultado justo. Foi uma noite difícil para nós", afirmou em entrevista ao Premiere.